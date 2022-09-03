Про смерть воїна повідомив його побратим.

У боях за Україну загинув ветеран АТО Володимир Прохнич. Він став відомим після того, як 4 серпня минулого року увірвався до будівлі Кабінету міністрів із гранатою.

Про загибель воїна повідомив його товариш Олександр Третьяков.

"Вічна пам'ять, Володимире. Співчуття рідним та близьким", - написав Третьяков.

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Нагадаємо, що 4 серпня 2021 року колишній військовослужбовець Володимир Прохнич прийшов до приміщення КМУ на вул. Грушевського та, висмикнувши із бойової гранати запобіжне кільце, повідомив про захоплення будівлі. Він наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

За результатами перемовин з правоохоронцями за участі іншого військовослужбовця чоловік привів гранату у безпечний стан, віддав її працівникам поліції та здався.

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Його помістили під варту. Згодом через численні поранення та необхідність лікування його відпустили під домашній арешт.

Після вторгнення РФ Прохнич пішов воювати, оскільки обвинувального вироку суду ще не було. Воїн брав участь у бойових діях у рідному Ірпені, керував протитанковими шведськими засобами NLAW. Пізніше його було перекинуто на інші напрямки.

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