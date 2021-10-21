Учасника бойових дій на Донбасі судитимуть у Києві.

Печерська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що 4 серпня 2021 року колишній військовослужбовець прийшов до приміщення КМУ на вул. Грушевського та, висмикнувши із бойової гранати запобіжне кільце, повідомив про захоплення будівлі. Він наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Читайте такожОприлюднено відео затримання озброєного гранатою ветерана АТО у КабмініЗа результатами перемовин з правоохоронцями за участі іншого військовослужбовця чоловік привів гранату у безпечний стан, віддав її працівникам поліції та здався.

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Його дії кваліфіковано як незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів (ч. 2 ст. 146, ст. 341 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, 6 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому учаснику Антитерористичної операції на Донбасі Володимиру Прохничу, який 4 серпня зайшов у будівлю Кабінету міністрів України з гранатою й погрожував підірвати її.

Автор: Лідія Селезньова