Він став першим громадянином Великобританії, що загинув в Україні за час повномасштабної війни.

Ветеран британський армії, 36-річний Скотт Сіблі був убитий в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Міністерство закордонних справ Великобританії у справах Співдружності та розвитку (FCDO) повідомило: "Ми можемо підтвердити, що громадянин Великобританії був убитий в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю".

Там не надали жодних подробиць про те, чим чоловік займався в Україні.

Він став першим громадянином Великобританії, що загинув в Україні за час повномасштабної війни.

Загиблий чоловік був ветераном Збройних сил Великобританії. Сіблі раніше служив у Королівському логістичному корпусі. Його колишній підрозділ віддав йому належне на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Неясно, в який день він був убитий. Передбачається, що це сталося кілька днів тому на півдні або сході України.

Також відомо, що ще один британець вважається зниклим безвісти. Як припускають, він також відправився в Україну, щоб битися проти російських військ.

"Нам відомо про громадянина Великобританії, зниклого безвісти в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію", - сказав представник FCDO.

Раніше повідомлялося, що дружина підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що його можна обміняти на двох морпіхів-британців, які потрапили в полон до російських окупантів у Маріуполі.

Сполучене Королівство заявило, що не допомагатиме Москві з перспективою обміну кума Путіна Віктора Медведчука на двох британських військових ЗСУ, взятих у полон Росією.

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