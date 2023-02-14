Ніяких інших деталей про обставини смерті британця не повідомляється.

Громадянин Великої Британії загинув в Україні. Це вже восьмий британець, загиблий на українській території.

"Ми підтримуємо сім'ю британського громадянина, який помер в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою", - цитує Міністерство закордонних справ Великобританії видання Sky News.

При цьому ніяких інших деталей про обставини смерті британця не повідомляється.

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Варто зазначити, що це вже восьмий загиблий британець з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Війна в Україні - що відомо

21 вересня з російського полону повернули 215 осіб. В ОПУ повідомили, що 200 Захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

При цьому з полону РФ звільнили 10 іноземних військових, служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.

Також президент Володимир Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

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