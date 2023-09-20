Шведські журналісти не постраждали, але незначні поранення дістали їхній місцевий продюсер, а також двоє українських поліцейських.

Російська ракета влучила безпілотником в автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 біля Запоріжжя. Як йдеться в сюжеті ТСН, внастідок атаки безпілотника було знищено автомобіль журналістів та знімальне обладнанння.

Репортери планували зняти сюжет про український контрнаступ. На щастя, під час вибуху репортери були не в машині, а за 20-30 метрів від неї.

Як зазначили на сайті каналу TV4, журналісти Йохан Фредрікссон и Даніель Здольсек не постраждали, але незначні поранення дістали їхній місцевий продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських, які супроводжували команду на місце події

"Цього разу нам пощастило, російська ракета, випущена безпілотником, влучила в багажник нашої машини. На щастя, в машині нікого не було, але олександр стояв поруч і отримав подряпину на руці. Це було дуже близько. Ось так зараз виглядає Україна для мільйонів людей – постійна небезпека для життя", - зазначив журналіст TV4 Йохан Фредерікссон.

Контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі

ЗСУ після деокупації Роботиного в Запорізькій області не зупиняються на досягнутому і продовжують прориватися через лінію оборони окупантів.

На думку західних аналітиків, кінцевою стратегічною метою прориву в Запорізькій області є місто Токмак, звільнення якого відкриє дорогу на окупований Крим.

Як повідомляли аналітики ISW, у Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати окупантів. Загарбники, схоже, зіткнулися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту, зазначили аналітики.

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