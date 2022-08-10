Вдалий вистріл він здійснив з ПЗРК "Ігла".

Віськовий строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Нацгвардія у соцмережі.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25", – йдеться в заяві.

Після ураження ворожої цілі за лісосмугою відбувся вибух. Також підтверджено падіння російського літака на окупованій території. Ціль була знищена.

"Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – повідомили в Нацгвардії.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня українські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 в Донецькій області. Тоді штурмовик збили з також ПЗРК "Ігла".

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