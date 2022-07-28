Це вже другий російський бронетранспортер, знищений розвідниками ДШВ за останні два дні

Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України за допомогою ударного безпілотника витончено розгатили російський БТР-82.

Відповідне відео оприлюднили на ютуб-каналі Командування.

"На відео зафіксовано філігранну роботу воїнів окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України щодо знищення російського бронетранспортера БТР-82. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", – підписали відео захисники.

Зауважимо, це вже другий російський БТР-82, знищений розвідниками ДШВ за останні два дні. Напередодні, 27 липня, за допомогою ударного безпілотника було знищено БТР-82 разом з екіпажем, а також автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів.

Про російський БТР-82

Це основний бронетранспортер російської армії. Саме ним озброєні мотострілецькі підрозділи сухопутних військ та морська піхота.

Головна зовнішня відмінність БТР-82 від радянського БТР-80 у бойовому модулі. В залежності від версії машини він містить різне озброєння. Зокрема на БТР-82А, який є наймасовішим, встановлена 30-мм автоматична гармата 2А72.

Крім того, БТР оснащений прицілом із нічним баченням, а також супутниковою навігацією. Рівень бронювання, фактично, залишився без змін, у порівнянні із БТР-80 було додано лише протиуламковий підбій.

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