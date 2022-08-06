Радник голови ОП зауважив, що Україна ніколи не забуде цієї допомоги.

Україна все ж отримала штурмовики Су-25 від Північної Македонії.

Передачу літаків підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Північна Македонія "підставила Україні плече у вигляді танків і літаків".

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.

Як відомо, 4 серпня низка ЗМІ поширили інформацію про те, що Північна Македонія передала Україні 4 штурмовики Су-25.

Проте згодом у Повітряних силах спростували заяви про передачу Україні від Македонії 4 штурмовиків Су-25. "Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел Македонії і Міноборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося у пресі...", - зазначив тоді речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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