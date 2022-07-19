За його словами, в Донецькій та Луганській областях була найбільша щільність обстрілів.

Наразі невідомо, скільки людей залишається на Луганщині. Також відсутня точна інформація про кількість загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми не знаємо, скільки загинуло, настільки щільні були обстріли, що іноді люди не могли забрати загиблих протягом декількох днів або навіть тижнів. А ті, хто намагались забрати або поховати людей, могли самі так само загинути під наступними обстрілами. Дуже важка ситуація, і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли", - сказав Гайдай.

Проте, він зазначив, що за період з 24 лютого з Луганської області виїхали понад 300 тисяч людей. Всього на Луганщині після окупації в 2014 році частини територій було 650 тисяч громадян.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни атакували за чотирма напрямками в Луганській області. 18 липня окупанти 11 разів обстрілювали мирні помешкання артилерією.

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