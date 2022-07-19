Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією.

Російські окупанти атакували за чотирма напрямками, майже всюди наступ вже відбито.

Про це в Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, завдавати ракетні удари по невеликій частині Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня.

"Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки", - пояснив він.

За словами Гайдая, на багатьох напрямках наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають досі.

"По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару", - додав Гайдай.

По населених пунктах на межі двох областей ворог завдав чотири ракетні та два авіаудари, уточнив Гайдай.

Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією.

Зі ствольної та з реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють й Луганщину, і населені пункти Донеччини.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.

Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.

У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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