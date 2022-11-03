Анатолій Шалару зазначив, що контингент у Придністров'ї лише 30% складається з росіян.

Ризики нападу Російської армії на Одесу поменшали. Контингенту, який знаходиться в невизнаному Придністров'ї, недостатньо для наступу.

За словами колишнього міністра оборони Молдови Анатолія Шалару, придністровський контингент тільки на 30% складається з росіян, решта – "ввечері йдуть доїти корів".

"У Придністров'ї знаходиться обмежений контингент. Зараз це набагато менше 2 тисяч осіб (так як ми заборонили ротацію цих військових, і вони були змушені наймати місцевих). Тільки 30% з них - росіяни, які приїхали нести військову службу. Більшість - офіцери, які приходять з ранку на службу, а ввечері йдуть доїти корову. Тобто, вони армія любителів, а не професійні військові. І хоча там залишаються російські диверсанти, вести бойові дії вони не зможуть. Вони не становлять жодної загрози для України. У перші місяці повномасштабної війни вони навіть спали тільки на вулиці, в спальних мішках. Тому що, якщо російські військові, які зайшли в Україну 24 лютого, іноді і не знали, куди йдуть, то ці в Придністров'ї розуміли: підуть воювати — будуть відправлені на забій. Вони були налякані і деморалізовані. Це не підготовлені військові", - зазначив екс-міністр в інтерв'ю УНІАН.

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При цьому він зазначив, що російський контингент був небезпечний в лютому, але не зараз.

"Ці військові бандформування несли загрозу на початку повномасштабної війни, коли існував ризик висадки десанту на півдні, з'єднання з силами в Придністров'ї. Але зараз ця небезпека минула. РФ не має достатньо сил для наступу на Одесу і просування далі на Кишинів або на Тирасполь", - підсумував Шалару.

Роль Придністров'я у війні проти України - що відомо

14 липня керівник об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - для відволікання уваги.

Крім того, після оголошення мобілізації в Російській Федерації жителі Придністров'я відмовлялися йти в армію РФ, а в "оперативній групі військ" спостерігалося масове дезертирство.

У свою чергу МЗС Молдови не пустило в країну російських військових. Після цього в Придністров'ї заявили про намір приєднатися до Росії.

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