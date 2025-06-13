Росіяни використовують невеликі штурмові загони для пошуку слабких місць і прориву українських ліній.

У рамках літнього наступу російські війська перетнули кордон Дніпропетровської області - вперше за три роки війни, що свідчить про зміну динаміки бойових дій, пише The New York Times.

Як повідомили виданню українські офіцери, які воюють у цьому районі, невеликі загони російських солдатів ще минулими вихідними розпочали перехід із Донецької області до Дніпропетровської. Карта бойових дій, складена вашингтонським Інститутом з вивчення війни, тепер показує, що російські війська закріпилися в цьому районі.

При цьому Росія навряд чи спробує захопити новий регіон, і вже заявляла в минулому, що не має наміру цього робити.

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"Натомість військові аналітики та українські солдати розглядають цей наступ як символічний - спрямований на підрив морального духу українців шляхом вторгнення в новий регіон - і стратегічний, покликаний зміцнити оборону в сусідніх районах", - пише NYT.

Офіцер із позивним "Барбаросса" з 72-ї бригади України, яка наразі відбиває російські атаки на Дніпропетровськ, сказав виданню, що Росія накопичила "багато сил" у цьому районі і що він очікує, що вони просунуться глибше в регіон.

При цьому українські офіцери заявили, що російські війська просунулися максимум на кілька ліній дерев углиб Дніпропетровська і поки не захопили жодного населеного пункту. Поки незрозуміло, чи зможуть вони закріпити своє просування, скористатися проривом і просунутися глибше в регіон, зазначає видання.

Як вказує NYT, якщо Росія захопить значну частину Дніпропетровської області, це може ускладнити позицію України в будь-яких переговорах про обмін територіями.

"Контроль над прикордонною зоною між Дніпропетровською та Донецькою областями також дасть Росії більш міцну опору для завершення захоплення Донецької області, близько 70% якої вона вже контролює. Зокрема, це полегшить наступ на Покровськ, який їй поки що не вдалося захопити".

Це просування також підкреслює повільний, але неухильний успіх Росії на полі бою, зазначає NYT. Як наголошується в статті, російські війська тепер перейшли від тактики "м'ясорубки", продемонстрованої в битві за Бахмут, до більш адаптивної стратегії, використовуючи невеликі штурмові загони для пошуку слабких місць і прориву українських ліній.

"Ворог використовує тактику малих груп - від двох до чотирьох, іноді шість солдатів, що переміщаються від лінії лісу до лінії лісу або від будівлі до будівлі", - сказав Барбаросса.

Наступ росіян на Дніпропетровську область

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про наступ на Дніпропетровщину. прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська армія проводить "наступ" у Дніпропетровській області в рамках створення буферної зони в Україні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни намагаються просуватися на Дніпропетровщину з Покровського і Новопавлівського напрямків, однак поки що ці спроби не увінчалися успіхом.

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