Він закликав максимально підтримувати Україну.

Північноатлантичний Альянс має бути готовим до того, що у наступному десятилітті Росія буде ще більш ворожою.

Про це під час зустрічі з лідером Литви Гітанасом Науседою заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR. "З цією метою НАТО має хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами і системами озброєння", - підкреслив він.

На думку Каріса, союзниккам варто обговорити підвищення витрат на оборону до 2,5-3% ВВП, оскільки існуючих 2% може бути недостатньо. Також необхідно приділити увагу підсиленню протиповітряної оборони країн-членів Альянсу.

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Він додав, що головними темами саміту НАТО у Вашингтоні стануть повна, довгострокова та ефективна підтримка України, а також посилення готовності протистояти загрозі з боку Росії. "Альянс має надіслати чіткий сигнал, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України не підлягає обговоренню, процес є незворотнім", - підкреслив президент.

Він зазначив, що "нав'язаний мир" буде лише тимчасовим, а Росію слід притягнути до відповідальності за її злочини. Також президент розповів, що Естонія планує виділяти на допомогу Україні щонайменше 0,25% свого ВВП.

"Якщо територіальна цілісність і суверенітет України не будуть поважатися, це призведе до нових і більших воєн у майбутньому. Росія та інші агресори тільки заохочуватимуться до нових нападів. Саме тому єдина стратегія, яка зараз працює, - це максимально підтримувати Україну. НАТО вдалося успішно подолати колишні вагання щодо військової допомоги Україні. Не повинно бути жодних обмежень для подальшої допомоги", - сказав Каріс.

Допомога Україні від Естонії

Як відомо, Таллін надає Києву військову та гуманітарну допомогу, а також виступає за членство України у Європейському Союзі на НАТО.

На початку квітня стало відомо, що за час великої війни військова допомога від Естонії досягла рівня 1,4% ВВП. Загалом вони виділили на підтримку українського війська понад 520 мільйонів євро.

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