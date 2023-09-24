Російських дітей ще в дитячому садку знайомлять з військовою справою.

Дитячі майданчики в Російській Федерації перетворюються на плацдарми. У школах від Тихого океану до Чорного моря діти в дитячих садах одягають форму і беруть участь в тренувальних маршах, а дітей старшого віку вчать рити окопи, кидати гранати і стріляти справжніми боєприпасами.

Видання CNN пише, що в російських школах оспівується служба в збройних силах, формуються "добровольчі роти" підлітків, вносяться зміни в національну навчальну програму з упором на захист Батьківщини. Коротше кажучи, російських дітей готують до війни.

Мілітаризація російських державних шкіл посилилася після вторгнення Росії в Україну, викликана не спонтанним сплеском патріотичних почуттів, а нав'язана урядом у Москві. Інвестиції в мілітаризацію колосальні. Міністр освіти Сергій Кравцов нещодавно заявив, що зараз в російських школах і коледжах діє близько 10 тисяч так званих "військово-патріотичних" клубів, в їх роботі беруть участь чверть мільйона чоловік.

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Ці клуби є лише частиною програми, яка включає радикальний перегляд шкільної програми. Є обов'язкові заняття з військово-патріотичним цінностям, а також в нових книгах з історії роблять акцент на військових тріумфах Росії.

Зміни в підручниках

У серпні президент Володимир Путін підписав закон, що вводить в школах новий обов'язковий курс: "Основи безпеки і оборони Батьківщини". В результаті Міносвіти просувало в рамках цієї ініціативи курси, що включають екскурсії у військові частини, "військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами", а також заняття з дронами.

За даними Міністерства, старшокласників також будуть навчати стрільбі бойовими патронами "під керівництвом досвідчених офіцерів військових частин або інструкторів виключно на вогневому рубежі". Програма, яка проходить тестування в цьому році і буде впроваджена в 2024 році, покликана прищепити студентам "розуміння і прийняття естетики військової форми, військових ритуалів і бойових традицій" зазначено в документі Міністерства освіти.

Сучасна історія теж переписується. У стандартному підручнику "Історія Росії" на обкладинці з'явився Кримський міст і з'явилася нова глава, присвячена новітній історії України. Є розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм" і "Росія — країна героїв".

Путін неодноразово називав російське вторгнення в Україну "спеціальною операцією" щодо захисту російськомовного населення від геноциду з боку "неонацистів". У новій главі підручника помилково стверджується, що Україна "відкрито заявила про своє бажання придбати ядерну зброю" і "проти Росії введені безпрецедентні санкції, оскільки Захід намагається всіма способами обрушити російську економіку".

Підручник, судячи з усього, створений, щоб пробудити почуття історичної образи серед російських дітей та перекласти екзистенційну битву за виживання нації – ця тема щодня транслюється в державних ЗМІ по всій країні. Президент Путін особисто очолив кампанію з привнесення патріотизму в російські школи. На заході в Кремлі цього місяця він розповів групі дітей про лист, який його дідусь надіслав батькові, який воював з нацистами під час Другої світової війни.

"Бий мерзот!"- він сказав він йому, за словами Путіна. "Я зрозумів, чому ми виграли Велику Вітчизняну війну. Людей з таким настроєм просто неможливо перемогти. Ми були абсолютно непереможні, як і зараз".

Дітей вчать збирати зброю

Широке опитування, проведене CNN у соціальних мережах у Росії, показало, що діти у віці семи-восьми років проходять базову військову підготовку. У липні, наприклад, в Бєлгороді діти дали собі позивні і взяли участь в навчаннях, що включали застосування автоматичної зброї, складання кулемета і подолання смуги перешкод. Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков запропонував регулярно проводити заняття зі школярами та дошкільнятами.

У травні в Краснодарі десятки дітей на вигляд не старше семи-восьми років марширували в армійській і морській формі, деякі стискали в руках імітацію автоматичної зброї, проходячи повз високопоставлених осіб. На параді у Вологді маленька дівчинка віддала честь і сказала чиновнику: "Товаришу командувач парадом! Парад готовий. Я командир Уляна Шумелова".

Подібні сцени розігрувалися від Сахаліну на Далекому Сході Росії до Єйська на Азовському морі. Хтось із дітей виглядає схвильованим, хтось розгубленим. У Єйську дошкільник очолив марш прикордонників, а його однолітки скандували: "Раз, два, три. Наліво, наліво, наліво!" Більшість дітей на цих парадах одягнені в ту чи іншу військову форму і без особливого успіху намагаються йти в ногу. Часто вони носять із собою зображення російських військових.

Також відзначається символізм того, що Кремль називає "спеціальною військовою операцією" в Україні. В Астрахані діти були одягнені в уніформу і у них були іграшкові машинки з буквою Z — пропагандистським символом, який використовують для демонстрації підтримки війни проти України.

Міністерство оборони розширило охоплення шкіл за допомогою широко розрекламованої програми "Різдвяна ялинка бажань", аналогічній акції "Загадай бажання", в якій активно бере участь сам міністр Сергій Шойгу. Він запросив дев'ятирічну річну дівчинку Дарину з Удмуртії на парад Перемоги в Москві в травні. Решта дітей відвідали військові вертольоти і музей ППО.

Наступне покоління готують до служби в армії

Очікується, що російські діти також внесуть практичний внесок у військові зусилля. Правляча партія "Єдина Росія" запустила у Владивостоці програму, в рамках якої школярі шиють солдатські штани і кашкети. У Володимирі діти шиють Балаклави для військових на уроках праці в рамках акції "Шиємо для своїх чоловіків".

Студентам Воронезького технікуму доручили виготовити мобільні печі і траншейні свічки для російських військових. Дівчаток-інвалідів в Уссурійську закликали шити пов'язки "свій-чужий" для Північного військового округу. А в Бурятії на Далекому Сході Росії діти-сироти шили амулети на удачу для солдатів, які воюють в Україні

Також проводяться кампанії з написання листів. "П'ятирічні хлопчаки з дитячого садка відповідають впевнено", - написало місцеве новинне видання в Читі. "Перш ніж запечатати трикутний конверт, вони ретельно пофарбували зображення винищувача".

Всі ці дії висвітлюються в регіональних ЗМІ як частина більш широких зусиль з мобілізації патріотичного духу на підтримку антиукраїнської кампанії. Підліткам також пропонується брати участь у так званих юнацьких військово-спортивних іграх.

Нещодавно завершилися змагання в Оренбурзькій області. 180 спортсменів з 14 команд, в тому числі з незаконно окупованих регіонах України, взяли участь у різних змаганнях: метанні гранат, стройовій підготовці, подоланні смуги перешкод, збірці автомата Калашникова та військово-історичній вікторині.

На думку Міноборони, головна мета - "виховувати почуття взаємодопомоги і товариської підтримки, високі морально-психологічні якості, а також підготувати підростаюче покоління до служби в Збройних Силах Російської Федерації".

Військові теж відвідують школи. Діти в Бурятії розповіли про візит пораненого солдата, який заявив, що воював з польськими найманцями в Україні, І сказав, що самі українці "не хочуть воювати, і їх змушують". Деякі вчителі, які не були в захваті від змін, були звільнені, хоча важко сказати, скільки їх. Директор Школи в Пермі подав у відставку після критики з боку провоєнних активістів.

Також важко оцінити, як батьки ставляться до запровадження мілітаристської навчальної програми. Деякі батьки висловили свою незгоду, але більшість, судячи з опитувань громадської думки, підтримують цю військово-патріотичну кампанію. Державне інформаційне агентство РІА Новини повідомило, що, за даними опитування, 79% батьків підтримують показ своїм дітям відеороликів про війну.

Довідка УНІАН. Так звана "Юнармія" в Російській Федерації в 2016 році була створена Міністерством оборони РФ. Організація просуває серед дітей наративи кремлівської пропаганди, зокрема, що "країна оточена смертельними ворогами, що тільки війна може принести мир і що немає більшого подвигу, ніж померти за Батьківщину". Дітей вчать поводитися зі зброєю і військовій справі. За деякими даними, вже більше 1,3 мільйона дітей і підлітків вступили в "Юнармію".

Підготовка російських дітей до війни - останні новини

У британській розвідці повідомили, що у Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році. Такі заходи необхідні для формування в країні великого числа "патріотів" на тлі загарбницької війни проти іншої держави.

По всій країні, а також на тимчасово окупованих територіях України, росіяни просувають свою мілітарну програму серед дітей. Так, у Сочі влаштували "уроки мужності" для дітей у віці 6 років і старше. Їх навчали поводженню зі зброєю та іншій військовій підготовці.

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