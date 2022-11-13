Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин протягом навчального року.

У Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році.

Як зазначає британська розвідка в Twitter, зазначені заходи необхідні для формування в Росії великого числа "патріотів" на тлі загарбницької війни проти іншої держави.

У підготовку включений в тому числі досвід поводження з автоматами Калашникова.

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Аналітики нагадують, що російські чиновники намагалися відродити цю підготовку в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Була надія, що ця ініціатива поліпшить якість призовників.

"Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою. Наразі розробляється програма навчання, яка буде завершена до кінця 2022 року. Потім вона пройде процес затвердження", - йдеться у звіті розвідки.

Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин протягом навчального року.

Це навчання, ймовірно, призначене для підготовки учнів з військовими навичками по мірі наближення до призовного віку і підвищення їхньої готовності до мобілізації і призову на військову службу, вважають аналітики.

Також ця ініціатива є частиною ширшого проекту з формування у населення Росії ідеології патріотизму і довіри до державних інститутів.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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