На окупованих територіях росіяни вирішили серйозно взятися за українських дітей і підлітків.

Окупанти мають намір "перевиховати" українську молодь на захоплених територіях, для чого будуть серед іншого створювати свій аналог "гітлерюгенду". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни провели опитування настроїв серед молоді на окупованій території та з'ясували, що юні українці не підтримують окупантів. З цієї причини загарбники вирішили активізувати роботу з українськими дітьми, щоб за 10 років змінити настрої місцевого населення.

"Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання по типу гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини", – заявили в ЦНС.

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З цією метою на окуповану територію прибув заступник начальника штабу російської "Юнармії" Віктор Кауров і провів зустріч з гауляйтерами окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя.

"Окупанти також планують посилити акцент на ролі Росії в Другій світовій, зробити регулярними виступи "ветеранів СВО" в школах, й загалом збільшити "години патріотизму" у школах", – кажуть в ЦНС.

Зазначається, що це не перша російська ініціатива, спрямована на знищення самоідентифікації українських дітей на захоплених територіях. Росіяни намагаються створювати "молодіжні рухи", що імітують собою волонтерські організації, але за фактом наповнені привезеною "масовкою".

"Також росіяни створили "Рух перших", який є щось подібним до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу", - кажуть у ЦНС.

Війна в Україні - останні новини

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну приблизно третина української території опинилася забрудненою вибухонебезпечними предметами.

За даними української розвідки, після майже року активних бойових дій у Росії залишилося близько 20% від довоєнного арсеналу високоточних ракет. Через ракетний дефіцит окупанти змушені використовувати дрони-камікадзе і перероблені для ударів по землі ракети ППО С-300 і С-400.

В ході битви за Соледар "група Вагнера" була практично знищена. Більшість завербованих на війну російських зеків вже вбиті, поранені, дезертирували або потрапили в полон.

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