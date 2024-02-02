Українські ракетники завдали ударів по низці ворожих складів з боєприпасами, зазначив Генштаб ЗСУ.

В Україні втрати ворога на 2 лютого 2024 року зросли - Сили оборони нашої держави за поточну добу вразили десять районів зосередження російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів ворога.

При цьому, зі свого боку, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Варто зазначити, що загальні втрати РФ у війні в Україні на сьогоднішній день у живій силі становлять приблизно 387 060 супротивників.

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Як повідомляв УНІАН, 31 січня у тимчасово окупованому Криму відбулася серія вибухів, в тому числі у районі військового аеродрому Бельбек. Міноборони РФ заявило про збиття 20 "українських" ракет. У Військово-морських силах сказали, що є успішні результати удару, однак деталі не розкрили.

Сьогодні, 2 лютого, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про можливе ураження щонайменше трьох літаків росіян. Втім, відомості щодо ліквідованого особового складу ворога з’ясовуються.

Крім того, нещодавно біля тимчасово окупованого Криму було знищено російський ракетний катер "Івановєц". На цьому судні могло знаходитися 40 російських моряків. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

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