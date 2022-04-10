За словами голови Дніпропетровської обласної ради, російські окупанти не можуть перетнути кордони області, і тому обстрілюють з повітря.

У Дніпропетровську область за добу прилетіло понад 10 ракет російських окупантів.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що російські окупанти не можуть перетнути кордони області, і тому обстрілюють з повітря.

"Станом на цю хвилину ворога на території Дніпропетровщини немає. Загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, у 50 км від Зеленодольська. Ймовірно ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Йому це не вдається зараз і не вдасться надалі", - додав Лукашук.

Нагадаємо, Міноборони анонсувало нові втрати окупантів.

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