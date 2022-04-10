Відомство також поділилося світлиною генерала Залужного.

Міністерство оборони України пообіцяло гарні новини щодо втрат російських окупантів в Україні.

Про це йдеться у Twitter міністерства.

Зокрема, Міноборони опублікувало світлину головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного. Генерал на фото виглядає задоволеним.

"Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями", - йдеться у твіті.

Очевидно, йдеться про втрати окупантів. Станом на ранок 10 квітня Генштаб повідомляв, що втрати особового складу російських окупантів сягнули близько 19,3 тисячі осіб. Ймовірно, сьогодні українські захисники ліквідували щонайменше 700 загарбників.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

Вас також можуть зацікавити новини: