Експерт попередив, що РФ мститиме за удари по Криму / соцмережі

Удари по аеродродрому "Саки" в окупованому росіянами Криму важливі та необхідні. Однак тепер РФ захоче відімстити.

Про це повідомив військовий експерт Ігаль Левін.

За його словами, першим етапом стратегії ЗСУ було зняття артилерійської переваги окупантів, другим – сковування та позбавлення авіації.

"Впевнений, що це тільки початок. І, так, росіяни спробують відповісти. Будьте обережні. Не ходіть в людні місця. Коли чуєте тривогу, не полінуйтесь - заходьте хоча б в коридор і подалі від вікон", - зазначив Левін.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися потужні вибухи в районі військового аеродрому, з якого під час повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України рано вранці 24 лютого, літаки окупантів літали бомбити Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

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Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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