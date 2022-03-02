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Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації.
"Ми будемо битися за столицю, Київ стоїть і стоятиме", - заявив він у своєму відеозверненні.
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам!" - заявив Кличко.
Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.
"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!"- заявив Віталій Кличко.