Він зазначив, що ворог стягує сили все ближче до столиці.

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації.

"Ми будемо битися за столицю, Київ стоїть і стоятиме", - заявив він у своєму відеозверненні.

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам!" - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.

"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!"- заявив Віталій Кличко.