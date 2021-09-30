Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році.

28 вересня озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР" прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил та добровільно здався в полон.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За інформацією Штабу ООС, 23-річний молодший сержант проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

"Ми саме перебували на бойовому чергуванні і стежили за допомогою засобів спостереження, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Побачили, що у напрямку наших позицій рухається якась невідома особа. Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його і одразу ж доповіли своєму командиру" - розповіли у штабі.

Зазначається, що до лав бойовиків він приєднався у 2016 році за вказівкою батька, який служив у сусідньому підрозділі.

Чоловік повідомив, що в колі бойовиків уперше спробував наркотики і став наркозалежним.

"Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі - цілком звична річ. А дисципліна як поняття - відсутня взагалі", - зазначили у штабі ООС.

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Повідомляється, що не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, - хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію.

"При цьому, навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину – не зупинили перебіжчика", - додали там

Зараз із чоловіком працюють слідчі.

Як повідомляв УНІАН, позаминулої доби окупанти на Донбасі поранили двох українських військових.

Автор: Олег Давигора