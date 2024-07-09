За словами Олександра Коваленка, можливості Польщі у тому, щоб закрити небо, не безмежні.

У Польщі є комплекси протиповітряної оборони далекого, середнього та малого радіусу, але навряд чи польські Patriot зможуть настільки якісно працювати на випередження, як це робить із "Кинжалами" українське ППО. Про це в коментарі РБК-Україна сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Польща навряд чи зможе використати власні системи ППО для ефективного захисту від ворожих атак.

"На скільки вглиб території України їх можуть використати? Якщо на 10-20-30 км, то це ні про що. Щоб реально впливати на загрози в українському небі, треба застосовувати той самий Patriot, наприклад, на відстань хоча б на 80 км. Тому що в зоні 10-20 км від кордону російські ракети якщо і з'являються, то дуже рідко", - пояснив експерт. Відео дня

Він зазначив, що формулювання "у напрямку Польщі" може означати роботу польських ЗРК по ракетах, що наближаються на 30-50 км до західного кордону України. При цьому що стосується "шахедів", далекобійні системи типу Patriot їх не збиватимуть - лише комплекси малого та середнього радіусу на відстанях до 20 км.

"Іноді на Західну Україну залітають крилаті Х-101 та аеробалістичні "Кинджали". Але мені здається, навряд чи польські Patriot зможуть настільки якісно працювати на випередження, як це робить із "Кинжалами" ППО над Києвом. У принципі багато нюансів із номенклатурою польських систем ППО. Можливості Польщі у тому, щоб закрити небо, не безмежні", - вважає Коваленко.

Водночас він наголошує на важливості "синхронізації дій на високому рівні".

На думку аналітика, оскільки без неї можлива ситуація, коли, наприклад, українська ракета збиває польську, і російська вражає ціль. Проблема в тому, що Польща має переважно західні системи, тоді як на заході України переважають комплекси радянського зразка, проте якщо тема піднімається керівництвом обох країн, ймовірно, від дискусій переходять до практичної реалізації - ймовірно, деякі етапи погоджено і навіть могли проводитися навчання.

"Скоріш за все, щось готується", - резюмував військовий.

Збиття Польщею ракет над Україною: що відомо

На саміті НАТО, що розпочався сьогодні у Вашингтоні, обговорять можливе збиття Польщею ракет над Україною. З відповідною пропозицією виступив глава польського уряду Дональд Туск.

За його словами. Польща хоче залучити союзників по Альянсу до дискусії стосовно збиття ракет та БПЛА.

У свою чергу полковник запасу, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов скептично висловився з приводу про можливість збиття Польщею ракет над Україною.

Він стверджує, що НАТО тримається якомога далі від участі в російсько-українській війні.

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