Депутат заявив, що ніхто не розуміє, чому Берлін не постачає передову техніку безпосередньо ЗСУ.

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що зволікання в наданні Україні військової допомоги з боку уряду канцлера Олава Шольца веде до "втрати репутації Німеччини в Східній Європі".

Своє обурення він виклав у Twitter.

Кізеветтер назвав провальним принцип Ringtausch, згідно з яким країна-союзниця передає Україні свої важкі озброєння, а Німеччина компенсує це донору поставками сучасної техніки західного зразка.

За його словами, ФРН обіцяла, що завершить угоди з Польщею по Україні в найближчі кілька днів, однак на практиці все вийшло інакше.

"Німецька пропозиція після трьох місяців роздумів: 20 танків Leopard-2, поставки з квітня 2023 року поштучно на місяць, з жовтня 2023 року – по три танки на місяць", – написав Кізеветтер.

Водночас Варшава за два місяці передала Україні майже 300 танків Т-72.

Німецький депутат наголосив, що виходячи з цього, не дивно, що країни Східної Європи на кшталт Польщі орієнтуються більше на США і закуповують Abrams, а не Leopard.

"Ми на рівному місці профукуємо довіру, яка створювалася роками", - обурився Кізеветтер.

За його словами, "ніхто не розуміє", чому Берлін не поставляє бронетехніку Marder, Leopard і Fuchs безпосередньо для ЗСУ, "а витрачає дорогоцінний час на складний і явно непрацюючий Ringtausch".

"Це нездатність надати допомогу Україні, втрата репутації в Східній Європі. А ще ми завдаємо шкоди власному народові. Якої ескалації побоюється канцлер через доставку Fuchs і Marder?", - Запитує політик ХДС.

Кізеветтер додав, що поки ФРН гальмує з подібними поставками, США виділяють $100 млн на навчання українських льотчиків на американських винищувачах, у Великій Британії навчають українських військових базовим навичкам, а Франція поставляє БТР VAB.

"Німеччина, як четвертий за величиною експортер озброєнь, хоче поставити три броньовані ремонтно-евакуаційні машини... Але "на це потрібен час", - заявив Кізеветтер.

Нагадаємо, раніше він звинуватив уряд Шольца в тому, що він хоче нав'язати Україні мир, заморивши її голодом.

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