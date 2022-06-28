Він вимагає провести розслідування причин такої ситуації.

Депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер заявив, що енергетична залежність Німеччини від Росії була створена навмисно. Він наполягає на необхідності провести розслідування причин такої ситуації.

Про це Кізеветтер повідомив у коментарі Guildhall.

Депутат не розуміє, з якої причини Німеччина відмовила багатьом постачальникам з інших країн і не будувала LNG-термінали.

"Ця залежність, яку сформували канцлери Шредер і Меркель протягом останніх 16-20 років, вона була сформована навмисно. Ми повинні розслідувати з якої причини ми відмовили багатьом іншим постачальникам, зокрема, з Норвегії, Нідерландів, Алжиру та інших країн. Чому ми не будували LNG-термінали замість закупівель російського газу?" - Обурений політик.

За словами Кізеветтера, його мета - пояснити німцям, що великі рахунки в їхніх платіжках, це "не результат війни, а результат навмисних дій російських політиків, які займаються енергетикою". Це надалі, на його думку, призвело до знищення енергетичної незалежності Німеччини.

Нагадаємо, минулого тижня влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. При цьому жителів попередили про зростання цін на газ.

Вас також можуть зацікавити новини: