При цьому Андрій Єрмак нагадав, що Україна має винищувачі від союзників.

Норвегія направить Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Містраль".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Гарні новини зранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", повідомило Міністерство оборони країни. А ще ж є винищувачі від союзників. Працюємо далі. Все буде Україна", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці зявилась інформація про те, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні близько 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Містраль".

Що таке ПЗРК "Містраль"

ПЗРК "Містраль" призначений, щоб збивати літаки і гелікоптери, що низько летять. Розроблений у Франції компанією MBDA, має дві модифікації та стоїть на озброєнні 25 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня стало відомо, що Норвегія обговорює надання Україні сучасного ППО. Зокрема, мова йшла про те, щоб передати Україні сучасну ППО "NASAMS", а також артилерію.

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