Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили.

У Росії продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України. Разом з тим вербування в Москві після розголосу ЗМІ прикрили.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Більшість "батальйонів" (і навіть деякі "полки"), найімовірніше, матимуть розмір посилених рот, вважають аналітики.

Крім того, зазначають експерти, вказані добровольчі групи не описуються як БТГ і тим паче "не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонних тактичних груп, які вторгалися в Україну в лютому, навіть якщо не брати до уваги недосвідченість, вік і дуже обмежену підготовку, яку ці добровольці отримують перед розгортанням в бойових діях".

"Незрозуміло, як вони застосовуються на полі бою, якщо тільки не збираються один з одним або з залишками вже розгорнутих БТГ", - пишуть в Інституті.

Також аналітики звернули увагу, що після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики москвичів.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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