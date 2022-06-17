Сьогодні наші воїни знищили: особового складу – 15, гармат – 1, мінометів – 1, АТТ – 19, склад з б/п – 2.

Сьогодні, 17 червня, на сході країни українські захисники ліквідували 15 окупантів.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські захисники продовжують стримувати агресора.

"Сьогодні, 17 червня, наші воїни знищили: особового складу – 15, гармат – 1, мінометів – 1, АТТ – 19, склад з б/п – 2", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі озвучили, скільки окупантів знищено за останню добу. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

За майже чотири місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 33 тис. 150 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше дві сотні російських загарбників, також сім танків, гелікоптер та два літаки.

Також українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

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