Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав у Слобожанському операційному районі.

Українські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 25,1 тис. окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Так, втрати супротивника з 24 лютого серед особового складу становили близько 25 тис. 100 осіб (+200 за добу).

Танків - 1 тис. 122 (+12) одиниць, бойових броньованих машин - 2 тис. 713 (+27), артилерійських систем - 509 (+7), реактивних систем залпового вогню - 172 (+1).

Засобів протиповітряної оборони - 84 (+1), літаків - 199, гелікоптерів - 155, автомобільної техніки та автоцистерн - 1 тис. 934 (+8), кораблів/катерів - 11, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

Крім того, було знищено 38 одиниць спецтехніки і 90 крилатих ракет.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі", - повідомили у Генштабі.

За даними ЗМІ, Росії для продовження бойових дій вже не вистачає сучасних танків. Для фронту спішно модернізують техніку минулого століття, що залишилася у спадок від СРСР.

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