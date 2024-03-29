Але в області є ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури.

Практично всю ніч російські окупанти тероризували Черкаську область з повітря. Частину атак захисники відбили.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Почну з найголовнішого: люди не постраждали", - відразу зауважив він.

За попередньою інформацією, сили ППО збили шість ворожих "шахедів" над областю. "Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", уточнив чиновник.

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Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині, але обійшлось без без наслідків.

"Утім маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - зазначив Табурець.

Крім того, як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, область пережила одну з найдовших повітряних тривог і ворожих масованих атак. "Над Кіровоградщиною збито 4 шахеди. Всі живі. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі!", - написав він.

Нічна комбінована атака по Україні

У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України.

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, до відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Ворог застосував 99 засобів повітряного нападу.

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