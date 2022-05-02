Ворожа ракета влучила в елеватор, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас знову приліт у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - повідомив він.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Дніпропетровській області.

Наприкінці квітня стало відомо, що противник обстріляв Синельниківський район Дніпропетровської області та влучив у стару промзону.

1 травня російська ракета потрапила в склади агропідприємств в Синельниківському районі. Постраждалих не було.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти підтягують сили на південь України, щоб спробувати атакувати міста в Дніпропетровській області, що може стати стратегічним успіхом Росії у війні.

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