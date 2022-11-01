Загарбники били по промисловості міста.

Сьогодні вночі, росіяни обстріляли Краматорськ. Загарбники випустили по місту 14 ракет.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, удари прийшлися по промисловості міста. На щастя, обійшлося без людських жертв.

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"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв", - повідомив Гончаренко.

Ситуація на фронті сьогодні

На північному сході Харківської області тривають запеклі бої. При цьому в РФ стверджують, що штурми ЗСУ безуспішні. Разом з тим коментарі українського Генштабу щодо ситуації в регіоні більш стримані. Це може свідчити про просування Сил оборони України в бік Сватового. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 жовтня.

В українському командуванні заявили, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Кремінна-Сватове. Окупанти, своєю чергою, бояться можливого оточення.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 650 загарбників. Загалом втрати росіян з 24 лютого становлять 72470 окупантів.

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