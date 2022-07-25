Україна не втратила жодного HIMARS, попри на заяви росіян.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS значно допомагають Україні знищувати російських окупантів.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише Washington Post.

За його словами, найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська "Точка-У" із максимальною дальністю близько 120 км, але "їх залишилося дуже мало".

Однак, їм на заміну прийшли РСЗВ HIMARS, на які Україна робить велику ставку.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що "ми не втратили жодного HIMARS, незважаючи на те, що заявляли росіяни".

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Єрмак заявив, що Україні якнайшвидше необхідно мінімум 50 ефективних реактивних систем залпового вогню - таких, як американські HIMARS.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що для ефективної контратаки і перелому у війні ЗСУ необхідно щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270.

Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і цього тижня оголосили намір передати ще 4 таких системи. Раніше вже повідомлялось, що загалом США та союзники зобов'язалися передати ЗСУ понад 20 таких систем.

Проте США не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS. Позиція Байдена полягає в тому, що "хоча ключова мета Сполучених Штатів - зробити все необхідне для підтримки і захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких ми б рухалися в напрямку Третьої світової війни".

Вас також можуть зацікавити новини: