Посіпака супротивника "офіційно демобілізувалася", зазначив офіцер ЗСУ.

У захопленому Донецьку ліквідована так звана депутат "Народної ради" самопроголошеної "ДНР" Марія Пирогова. Знищена "депутат" була "втіленням доброти", стверджує ватажок квазіреспубліки Денис Пушилін у своєму Telegram.

Інформацію вже прокоментував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). "...Бувай, Машо. Офіційно демобілізувалася", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Хто така Марія Пирогова - що відомо про посіпаку РФ

Марія Пирогова народилася у Москві 13 травня 1993 року. У 2021 році закінчила Донецьку музичну академію, вчилася джазового вокалу. Вона сама писала музику.

Пирогова потрапила під санкції України й низки західних країн.

Війна на Донбасі - що варто знати

Росія навесні 2014 року вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і підтримала бойовиків, які пізніше створили там самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Агресію РФ проти України засудив майже весь світ, багато країн запровадили антиросійські санкції.

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, захопила нові території і вирішила провести там так звані "референдуми" про приєднання до РФ.

Пізніше незаконне "голосування" було проведено в так званих "ДНР", "ЛНР", а також на частині території Херсонської та Запорізької областей, і РФ оголосила про анексію української землі.

На Донбасі йдуть активні бойові дії, супротивники намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках фронту.

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