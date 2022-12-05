Супротивники обороняються на Херсонському та Запорізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

Ворожі війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту.

Окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення, активно застосовують авіацію в Донецькій області, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у зведенні у Facebook.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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"З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь", - додали у Генштабі.

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по чотирьох населених пунктах у Сумській області.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області", - йдеться у повідомленні.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону. Там він здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії; застосував оперативно-тактичну та армійську авіацію.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

Також окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам'янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

"На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Там зафіксовано артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Війна в Україні останні новини - це треба знати

Увечері 4 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що знає, як складно нашим воїнам у Бахмуті Донецької області. Очільник держави зазначив, що українські воїни міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки.

5 грудня російські окупанти запустили по Україні 70 ракет, сили протиповітряної оборони збили 60 з них. Є "прильоти" у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Супротивник поцілив в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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