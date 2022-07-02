Також росіяни обстріляли місто з РСЗВ "Смерч" та "Ураган".

Російські загарбницькі війська сьогодні вночі завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час Всеукраїнського телемарафону.

"Якщо ми говоримо про ніч, то знову по місту Харкову було завдано двох ракетних ударів - по Немишлянському та Індустріальному районах. Крім того, працювали РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Якщо ми говоримо про область, то знову було завдано ударів по Харківскому, Чугуєвському районах. У Золочівському районі ворог "демілітарізував" дитячий садочок завдяки своїй артилерії. Крім того, по Лозівському району було завдано удар. На цей час маємо 4 цивільних, поранених від цих обстрілів", - сказав він.

Також він нагадав, що на півночі та північному сході області ведуться активні бойові дії, але там ворог успіхів не має.

Раніше очільник Харківської Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розказав, яким озброєнням РФ обстрілює Харків.

Також раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що українські фахівці продовжують посилювати захист міста, укріплюючи його кількома кільцями оборони.

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