Переважно росіяни б'ють по Харкову реактивними системами залпового вогню.

З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російські війська продовжують обстрілювати Харків з метою терору проти місцевого населення. Удари наносяться як з окупованих територій України, так і з Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Як він зазначив, збільшення інтенсивності обстрілів по Харкову не означає просування російської армії ближче до міста. Вона б'є з території Російської Федерації.

"Ствольна артилерія також може бути різною. Наприклад, "Піони" — це також ствольна артилерія, однак вона б'є на відстані близько 40 кілометрів. У нас є місця, де до кордону з Російською Федерацією також майже 40 кілометрів. Тобто вони можуть завдавати вогневе ураження навіть безпосередньо з російської території, мі це неодноразово фіксували", — пояснив Синєгубов.

Окрім території Росії, удари завдають з тимчасово окупованих територій України. В більшості випадків — це "Смерчі" та "Урагани", дальність стрільби яких складає близько 40 кілометрів.

"Тому казати про те, що вони підібралися до Харкова — ні. Серед ударів, які вони завдають по Харкову, 99% — це реактивні системи залпового вогню", — зазначив Синєгубов.

Окупанти обстрілюють постійно, пошкоджуючи критичну інфраструктуру, газогони, електромережі, водогони, ТЕЦ. За словами Синєгубова, перша ціль ворога - це терор місцевого населення, щоби сіяти паніку і, напевно, підірвати віру в нашу перемогу.

Очільник ОВА зазначив, що у Росії чітко бачать аналітику, що люди продовжують активно повертатися до Харкова і їх це не влаштовує.

"Тому вони хочуть постійно тримати людей у напрузі. І з огляду на це, противник б'є по дитячих садочках, по лікарнях. Це насамперед терор проти місцевого населення", - наголосив Синєгубов.

Раніше глава ОВВА так само заявляв, що Росія може спробувати ще раз піти у наступ на Харків, оскільки регіон і обласний центр є принциповою метою для окупаційних військ. Проте наразі підстав для евакуації з міста нема.

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