На шоу колаборант запихав цвяхи до носа й ковтав підпалений факел.

Учасник українського телешоу з Харкова співпрацював з російськими окупантами, йому було повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. Зазначається, що чоловік став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу, де показував "трюки" - бив себе сокирою у живіт, запихав цвяхи до носа і ковтав підпалений факел.

"За даними слідства, ще з 2014 року він мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проекту "Дорожная карта Новороссии". Згодом поїхав до РФ", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зауважили, що під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заместителя мера" цього міста.

"Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став "головою" так званої "Борівської військово-цивільної адміністрації", - розповіли у ОГП.

Як "голова" псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова.

"Посадовець" організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні деокупації підозрюваний втік з смт Борова разом з російськими військовими.

Так, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харків'янину було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.

Варто зазначити, що мова йде про Сергія Агаркова. ЗМІ влітку писали, що вороги в окупованій Балаклеї зробили його "заступником мера".

Війна проти Росії - як правоохоронці борються з посіпаками ворога

У січні в Службі безпеки України поділилися, що з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці викрили понад 600 агентів супротивника і шпигунів, які займалися розвідувально-підривною діяльністю.

Наприкінці місяця з'явилася інформація, що затримано "агентів проникнення" Федеральної служби безпеки РФ, які, зокрема, "зливали" ворогам дані про позиції української армії.

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