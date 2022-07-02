Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок.

В тимчасово окупованому смт. Чаплинка Херсонської області російські загарбники проводять масові обшуки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у своєму Telegram-каналі.

"З 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що у приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку наприкінці робочого дня.

Разом з тим у селищі розпочались жнива, і весь урожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

Раніше у Генеральному штабі повідомляли, що російські загарбники бояться опору місцевого населення у Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, українські військові в ході успішного контрнаступу звільнили село Потьомкине на Херсонщині.

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