Унаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено Будинок культури.

Російські загарбники в Херсонській області обстріляли деокуповане село Золота Балка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці. Також унаслідок атаки пошкоджено Будинок культури. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив голова ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області деокуповано вже понад 2 400 квадратних кілометрів території. У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів.

У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Також ближчим часом його мають відновити у Новоолександрівці та Давидовому Броді.

Довідка УНІАН. С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів, які мають середній радіус дії. Серійно виробляти це озброєння почали у 1975 році.

Максимальна дальність роботи С-300 може становити від 150 до 300 км. Це озброєння призначене для знищення, в першу чергу, балістичних ракет та літаків.

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