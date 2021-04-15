Мер прогнозує загострення ситуації на фронті.

В Івано-Франківську сформують загін добровольців, які в разі повномасштабного вторгнення Росії захищатимуть Україну на сході.

Відповідне доручення дав муніципальній інспекції міста мер Руслан Марцінків, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом", - написав він.

За словами чиновника, в муніципальній інспекції зараз є 36 учасників війни на Донбасі, які, за його словами, зможуть дати раду на фронті.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Юрій Годован