Можливо, було чути вибух унаслідок розмінування території.

У Києві в четвер, 1 грудня, після повітряної тривоги пролунав потужний вибух.

Вибух в Києві був близько 16 години, зокрема, його було чути на Мінському масиві.

Спершу Telegram-канал "Киевский Движ" повідмив, що у столиці міг трапитися побутовий інцидент.

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Пізніше на каналі з’явилася інформація, що за попередніми відомостями, у Києві чули звуки вибуху унаслідок розмінування території під столицею.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Києві 1 грудня була оголошена о 14:19, а о 15:36 був відбій.

Масований ракетний удар Росії по Україні 23 листопада та нова загроза - важливі новини

РФ наприкінці листопада учергове здійснила масовану атаку по Україні, зокрема, ворог обстріляв Київ. Під удари потрапили житлові будинки та об'єкти критичтої інфраструктури, є руйнування, постраждалі та жертви.

Наші захисники ліквідували 5 ворожих безпілотників та 51 з понад 70 ракет. Унаслідок ворожої атаки в нашій державі виникли проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням. Згодом ситуацію вдалося стабілізувати.

У Генштабі Збройних сил України попереджали, що загроза завдання супротивником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території нашої держави зберігається.

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