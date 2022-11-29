Загроза завдання супротивником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території нашої держави зберігається, зазначили у Генштабі.

За добу противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів по Україні.

Загарбники продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що наразі триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів.

"За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України", - йдеться у зведенні.

Раніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ запевнили, що наші воїни готові до відбиття можливих ворожих ракетних ударів.

Масований удар РФ по Україні 23 листопада - найважливіше

Окупанти здійснили чергову масовану атаку по нашій території - використали крилаті ракети та безпілотники. У кількох регіонах вороги поцілили в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, є руйнування, постраждалі та жертви.

Супротивник всього запустив понад 70 крилатих ракет, 51 з них знищили наші захисники. Також воїнам вдалося ліквідувати кілька безпілотників.

На Хмельницькій, Південноукраїнській та Рівненській атомних станціях вимкнулися всі енергоблоки, оскільки спрацював аварійний захист.

Через обстріли у багатьої областях виникли проблеми з електроенергією, водопостачанням та опаленням.

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