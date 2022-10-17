У Київській області працюють сили ППО.

Вранці 17 жовтня близько 06:30 у Києві та області оголосили повітряну тривогу. Спочатку з'явилися повідомлення про проліт дронів-камікадзе над регіоном. Згодом - про вибухи у столиці та передмісті.

Інформацію щодо Київської області підтвердив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Телеграм-каналі.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - написав він.

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Росія атакує Київ 17 жовтня дронами-камікадзе

17 жовтня вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив, що вони сталися у Шевченківському районі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що російські окупанти атакували столицю дронами-камікадзе.

Унаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі. Також ушкоджені кілька житлових будинків.

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