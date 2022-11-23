Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю полікліники та 9-ти поверховий житловий будинок.

Вранці внаслідок російського обстрілу міста Куп’янськ у Харківській області двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.

Були "чергові акти тероризму росіян", про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Куп'янськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці", - зазначив очільник ОВА.

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За його словами, упродовж доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківської області.

Ситуація у Харківській області під час війни з РФ - найважливіші новини

Супротивники вже не раз обстрілювали Харківську область з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 21 листопада стало відомо, що російські окупанти ввечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню житловий сектор міста Вовчанськ. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали дві особи.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за відомостями ООН, вже загинули щонайменше 6 595 цивільних українців, а ще 10 189 постраждали.

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