Супротивники у Луганській області зробили безхатченками сотні тисяч осіб, зазначив очільник Луганської ОВА.

Окупанти на захоплених територіях Луганщини змушують людей йти на псевдореферендум в обмін на їжу.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - повідомив він.

За словами Гайдая, наразі на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до так званого референдуму про входження регіону до складу РФ.

"Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - додав він.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник обстрілював воєнну та цивільну інфраструктуру й брав під контроль населені пункти. Росіянам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.

Вороги хочуть провести на окупованих територіях псевдореферендум. В СБУ повідомили, що вже встановлено особи всіх причетних до підготовки "референдуму" в Херсонській області.

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