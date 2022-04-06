Екс-мер Рубіжного Сергій Хотів перейшов на бік окупантів і активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів.

Колишній мер міста Рубіжне Луганської області Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських окупантів, але передає їм інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося порушити.

Про це заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом".

"Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. У тому плані, що мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий вже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - розповів Гайдай.

У той же час глава Луганської ОВА зазначив, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".

Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про введення військово-цивільної адміністрації в Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

Майже з перших днів війни з ним не було зв'язку, тому 4 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

3 квітня Гайдай повідомив, що в Луганській області серед голів громад опинилися чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській.

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