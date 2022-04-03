Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під звуки обстрілів вивезли майже 1,5 тис. жителів.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Умовний "гуманітарний коридор". Під звуки обстрілів з Луганської області вивезли майже 1,5 тис.жителів", - зазначив Гайдай.
Він додав, що йдеться про 1 тис.осіб з Лисичанська, 146 - з Кремінної та 308 - з Сєвєродонецька. Евакуйованих людей направили на захід України.
"Рубіжанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті", - повідомив глава ОВА.
Він нагадав, що центральна частина Рубіжного знаходиться під окупацією, і люди там в заручниках, їх насильно депортують в інші окуповані міста.
"Так само під щільними обстрілами окупантів Попасна і гірська громада - звідти не вдалося вивезти жодної людини", - констатував Гайдай.
Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини, додав глава ОВА, були завезені кілька тонн гуманітарної допомоги. Патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах.
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- Ворог всіляко заважає евакуації мирного населення з гарячих дочок. По евакуаційних автобусах відкривається вогонь, домовленості про "зелений коридор" весь час порушуються російською стороною. Окупанти насильно розлучають дітей з батьками. Багатьох українців проти їхньої волі депортують на територію РФ.