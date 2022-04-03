Рубежанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під звуки обстрілів вивезли майже 1,5 тис. жителів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Умовний "гуманітарний коридор". Під звуки обстрілів з Луганської області вивезли майже 1,5 тис.жителів", - зазначив Гайдай.

Він додав, що йдеться про 1 тис.осіб з Лисичанська, 146 - з Кремінної та 308 - з Сєвєродонецька. Евакуйованих людей направили на захід України.

"Рубіжанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті", - повідомив глава ОВА.

Він нагадав, що центральна частина Рубіжного знаходиться під окупацією, і люди там в заручниках, їх насильно депортують в інші окуповані міста.

"Так само під щільними обстрілами окупантів Попасна і гірська громада - звідти не вдалося вивезти жодної людини", - констатував Гайдай.

Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини, додав глава ОВА, були завезені кілька тонн гуманітарної допомоги. Патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах.

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