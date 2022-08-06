У порту залізничну колію звільняють від пошкоджених вагонів, зокрема для швидкого пересування потягів з порту до Волновахи.

Російські окупанти у Маріуполі намагаються організувати роботу порту для своїх військово-логістичних потреб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Триває спроба запуску порту для військово-логістичних потреб. Вчора почали вичищати та звільняти залізничну колію від пошкоджених вагонів", - зазначив він.

Радник мера пояснив, що колія необхідна для швидкого пересування потягів з порту до Волновахи, а також для сталого сполучення ремонтної бази на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча з портом.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поінформували, що російські загарбники намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі, але неспроможні забезпечити постачання електроенергії для роботи порту.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти збирають тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі, щоб влаштувати там показовий судовий процес над українськими військовополоненими.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, загарбники створили "план розвитку Маріуполя", окремий розділ якого присвячений металургійному комбінату "Азовсталь".

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