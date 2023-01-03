Її облаштували на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

Служба безпеки України встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Як повідомив прес-центр СБУ, об’єкт був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

"У застінках окупанти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Під час огляду катівні правоохоронці виявили знаряддя тортур", - поінформували в СБУ.

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Крім того, було встановлено українських громадян, яких окупанти протягом місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Катівні російських окупантів в Україні

Відомо, що у різних деокупованих містах України виявили катівні. Зокрема, їх виявили і на звільненій Херсонщині. Як повідомив раніше Лубінець, масштаби знущань з херсонців вражають. Росіяни били місцевих жителів струмом і ламали кістки. За словами Лубінця, катівні виявили по всій території правобережної Херсонщини.

Правозахисна організація Amnesty International у доповіді про війну звинуватила Росію у злочині проти людства.